Сейсмологи объяснили, почему нельзя верить опубликованным в Сети предсказаниям о землетрясениях

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Голландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс, который предсказал землетрясение в Турции, часто делится подобными прогнозами о разных странах мира. Действительно ли можно с точностью предсказать дату, область и масштаб подземных толчков, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

По словам главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинеца, прогнозы Хугербитса не всегда сбываются. Пока сейсмологи не имеют возможности делать точные оперативные прогнозы.

— К сожалению, таких прогнозов не делают. Есть, например, голландский ученый Хугербитс, который делает прогнозы, но они далеки от истины. После землетрясений в Турции он предсказывал еще массу катастрофических подземных толчков — и ничего не произошло. Сейсмология находится в таком состоянии, что оперативные прогнозы не проводятся. В России существует совет по прогнозу, но там делают предсказания на следующий квартал. Однако и они ни всегда сбываются, — объяснил специалист.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в свою очередь рассказал, что возможны только среднесрочные прогнозы, но их данные предназначены только для служебного пользования.

— Точного прогноза относительно землетрясений никто дать не может. Тем не менее среднесрочные прогнозы, которые дают информацию о том, где существует более высокая вероятность подземных толчков, предназначены для служебного пользования. Такие данные никогда не озвучивают в открытых источниках, — подчеркнул геофизик.

Также Пулинец в беседе с «ВМ» отметил, что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. По его словам, любые страны могут пострадать от землетрясений, однако привлекать внимание эти процессы начинают только тогда, когда где-то случается слишком сильный толчок.