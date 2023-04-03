В ЕС одобрили схему функционирования онлайн-платформы для приема заявлений на шенген

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Послы Евросоюза согласовали общую позицию по цифровой реформе процедуры выдачи шенгенских виз. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Был одобрен переговорный мандат, представляющий собой схему функционирования онлайн-платформы Евросоюза для приема визовых заявлений. Теперь этот документ будет передан на обсуждение компетентным органам стран объединения.

Предполагается, что новая схема избавит туристов от необходимости личного обращения в визовые центры и консульства разных стран. Вместо наклейки в паспорт турист будет получать цифровое разрешение на въезд в виде 2D-штрих-кода, которое будет содержать изображение лица человека, отмечают эксперты ассоциации.

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».