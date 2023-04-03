Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ЕС одобрили схему функционирования онлайн-платформы для приема заявлений на шенген

Евгений Жуков
В мире
В ЕС одобрили схему функционирования онлайн-платформы для приема заявлений на шенген
Фото: shutterstock

Послы Евросоюза согласовали общую позицию по цифровой реформе процедуры выдачи шенгенских виз. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Был одобрен переговорный мандат, представляющий собой схему функционирования онлайн-платформы Евросоюза для приема визовых заявлений. Теперь этот документ будет передан на обсуждение компетентным органам стран объединения.

Предполагается, что новая схема избавит туристов от необходимости личного обращения в визовые центры и консульства разных стран. Вместо наклейки в паспорт турист будет получать цифровое разрешение на въезд в виде 2D-штрих-кода, которое будет содержать изображение лица человека, отмечают эксперты ассоциации.

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

Евросоюз (ЕС) АТОР шенген Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте