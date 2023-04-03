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Беглов обратился к жителям Петербурга после теракта в кафе

Евгений Белоусов
Общество
Беглов обратился к жителям Петербурга после теракта в кафе
Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города после взрыва в кафе «Стрит-бар», где погиб военкор Владлен Татарский.

— Хотел бы призвать всех петербуржцев к выдержке, спокойствию и бдительности. Петербург был, есть и останется городом-патриотом. Мы продолжим честно служить нашей стране и под руководством нашего президента добьемся победы, — сказал политик.

Беглов также подчеркнул, что власти города тесно сотрудничают со следствием. Целью организаторов убийства Татарского, уточнил губернатор, является запугивание всех тех, кто разделяет позицию и политику российского правительства.

Власти Петербурга продолжат оказывать поддержку Вооруженным силам России и семьям солдат, сказал Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб в результате взрыва вечером 2 апреля. Также ранения различной степени тяжести получили 32 человека.

Подозреваемой в причастности к убийству Татарского является 26-летняя Дарья Трепова, она была задержана 3 апреля.

В НАК признали произошедшее терактом, а также сообщили, что убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы.

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