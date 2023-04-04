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Политик из Франции, экс-депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал решение японских покупать нефть из России по цене выше потолка, который ввели страны «Большой семерки» (G7) против РФ.

Он заявил о крахе антироссийских планов Соединенных Штатов из-за покупки сырья и отметил нежелание Токио следовать политике изоляции Москвы.

— Япония разрывает с США и покупает нефть из России по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции Москвы! Давайте и мы перестанем тупо следовать этому смертельному для нас плану, — призвал Филиппо в Twitter.

3 апреля сообщалось, что Япония нарушает потолок цен на российскую нефть, установленный странами G7. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это исключение является доказательством того, что Токио до сих пор зависимо от поставок энергоресурсов из РФ, в том числе нефти и газа.

В 2022 году страны G7, Евросоюза и Австралия ввели потолок цен на нефть из России, которая поставляется по морю. Этот уровень составил 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года такие же ограничения ввели на поставки российских нефтепродуктов, потолок определили в 100 долларов и 45 долларов за баррель в зависимости от категории продукции.