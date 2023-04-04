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Figaro: Решение сделать из доллара оружие давления сыграло против США

Юлия Курганова
В мире
Figaro: Решение сделать из доллара оружие давления сыграло против США
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Соединенные Штаты загнали себя в ситуацию, когда весь мир движется в сторону неизбежной дедолларизации. Такое мнение высказал обозреватель Рено Жирар в статье для французского издания Figaro.

— Сделав из своей валюты орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили глобальное движение за свержение короля-доллара, — написал он.

Эксперт назвал дедолларизацию необратимым процессом. По его словам, отказ многих стран от доллара объясняется тем, что США используют свою валюту как инструмент давления на других акторов международных отношений. Поэтому многие предпочитают переходить на расчеты в национальных валютах.

— Более того, страны БРИКС планируют создать свою валюту для осуществления торговли, — отметил обозреватель в статье.

В качестве примера Жирар привел электронную систему межбанковских расчетов Китая, составляющую конкуренцию контролируемой Западом системе SWIFT.

Политик из Франции, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо прокомментировал решение японских покупать нефть из России по цене выше потолка, который ввели страны «Большой семерки» против РФ.

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