Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ребенка чуть не похитили из батутного центра на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Ребенка чуть не похитили из батутного центра на юге Москвы
Фото: СК РФ

На юге столицы мужчина попытался украсть чужого ребенка из батутного центра. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 4 апреля.

По ее словам, инцидент произошел 1 апреля. Злоумышленник 1973 года рождения попытался увезти ранее незнакомую девочку. Преступник не смог осуществить задуманное, его остановил отец ребенка.

По факту произошедшего Нагатинский межрайонный отдел СК проводит доследственную проверку. Сотрудники ведомства устанавливают детали произошедшего: просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

Похожая история произошла на детской площадке на востоке Москвы. Женщина попыталась украсть девочку, однако была задержана полицией.

Проверки Следственный комитет Похищения Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте