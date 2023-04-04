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Участники «Активного гражданина» решат, как разнообразить программу районных культурных учреждений

Лейла Алиева
Город
Участники «Активного гражданина» решат, как разнообразить программу районных культурных учреждений
Фото: Unsplash

В проекте «Активный гражданин» подготовили серию из трех голосований, которые помогут сформировать программу районных библиотек и культурных центров. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Первое голосование уже стартовало на сайте проекта. Участникам предстоит рассказать о предпочитаемых кружках и студиях, а также тематиках занятий, которые им были бы интересны. Также голосующим необходимо указать цену, которую они готовы платить.

На базе столичных библиотек и культурных центров открыты более 8,5 тысячи кружков и секций, где занятия проходят по более чем 30 направлениям, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно жители столицы в ходе голосования в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали названия улиц для шести тысяч объектов в кинематографическом квартале. В кинематографическом квартале уже более ста лет работает киностудия «Мосфильм». Улицы здесь получили названия в честь выдающихся отечественных актеров и режиссеров: Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Андрея Миронова и других.

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