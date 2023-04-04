Reuters: В Германии возобновили страхование газопровода «Северный поток»

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Немецкие страховые компании Munich Re и Allianz возобновили страхование поврежденного газопровода «Северный поток». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

— Немецкие страховщики Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода «Северный поток», контролируемого Россией, — говорится в публикации.

Один из собеседников агентства отметил, что полис покрывает экономические проблемы, связанные с остановкой деятельности, и физический ущерб для инфраструктуры. Кроме того, страховка облегчит проведение ремонтных работ, передает агентство.

22 марта журналист Сеймур Херш заявлял, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени прошлого года помогает Вашингтону скрыть причастность страны к взрывам на «Северных потоках». Позднее журналист добавил, что Байден отдал такой приказ с целью наказать немецкого лидера, не желавшего передавать вооружение Украине.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему РФ никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности произошедшего.