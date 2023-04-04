Названы упражнения для улучшения памяти и концентрации

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Упражнения, помогающие улучшить память и концентрацию, можно разделить на два важных направления. Об этом рассказала разработчик медицинских программ, психолог, кинезиолог Анна Овсяницкая.

Первая часть упражнений направлена на улучшение мозгового кровообращения на физическом уровне. Вторая группа — упражнения, которые будут способствовать установлению нейронных связей между различными участками коры головного мозга.

К первой группе относится активный самомассаж и упражнения на область головы, шеи, мимических мышц и кистей рук. Стоит ежедневно делать мимическую гимнастику, артикулировать звуки.

Также помочь может самомассаж кистей рук, который проводится по направлению к кончикам пальцев.

Кроме того, стоит выполнять дыхательные упражнения для усиления кислородного обмена в тканях. Такие упражнения способствуют укреплению памяти и внимания как на уровне обмена веществ, так и на уровне кровообращения, передает РИАМО.

В свою очередь терапевт Валерия Румянцева посоветовала следить за показаниями артериального давления. По словам Румянцевой, высокое давление может негативно сказаться на работе головного мозга, может возникнуть нарушение когнитивных способностей, проблемы с памятью и речью. Она отметила, что при подобном нарушении теряется всяческая способность к обучению, передает ФАН.

Специалист Московской службы психологической помощи Татьяна Зиновьева и гериатр Геронтологического центра «Тропарево» Эльвира Тупикина рассказали о важности непрерывного обучения.