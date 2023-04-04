Коммерческое помещение в жилом доме в районе Лефортово выставят на торги

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Москва, Ухтомская улица, 19 Карта всех событий

Москва выставит на торги коммерческое помещение в пятиэтажном кирпичном доме в районе Лефортово. Его площадь составляет более 600 квадратных метров. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Уточняется, что покупатель помещения сможет использовать его под офис, магазин или предприятие сферы услуг.

Торги по продаже объекта состоятся во втором квартале 2023 года. Победитель аукциона сможет использовать помещение площадью 643 квадратных метра по своему усмотрению, приводит слова Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Объект, находящийся в жилом здании, имеет два отдельных входа со двора и один — через подъезд. Помещение обладает хорошей транспортной доступностью, так как рядом с ним проходят три крупные дороги: Госпитальный Вал, Боровая и Авиамоторная улицы.

На торги также выставят еще один крупный объект, располагающийся на Ленинградском шоссе. Там инвестор сможет приобрести двухуровневое нежилое помещение площадью 502 квадратных метра.