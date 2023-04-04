Путин отметил рост экспорта российской сельхозпродукции

Фото: Администрация президента РФ

За последнее время экспорт российской сельскохозяйственной продукции увеличился в разы. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с работниками завода «Тулажелдормаш».

Глава государства напомнил, что в 2014 году после введения санкций в отношении России страна приняла ответные шаги. РФ ограничила доступ на рынок сельхозпродукции для тех стран, которые ввели ограничения. По словам Путина, именно это привело к тому, что отечественные продукты вышли на рынок в большем объеме и лучшем качестве.

— Экспорт у нас вырос в разы просто, несопоставимо с тем, что было. А импорт, наоборот, сократился, — приводит слова главы государства официальный сайт Кремля.

Президент отметил, что в настоящее время Россия экспортирует и борется за рынки сбыта. По словам Путина, сельское хозяйство на сегодняшний день стало высокотехнологичной отраслью.

Глава государства также сообщил, что реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3–5 процентов. Он подчеркнул, что ожидаются изменения в лучшую сторону.