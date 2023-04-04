Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Филиппин

Фото: shutterstock

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Филиппин. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Согласно данным центра, землетрясение произошло в 09:54 по московскому времени в 190 километрах от города Легаспи, в котором проживает около 179 тысяч человек. Информации о возможных жертвах землетрясения и разрушениях центр пока не сообщил.

В начале марта землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали рядом с Курильскими островами. Его эпицентр располагался в 202 километрах восточнее острова Онекотан на глубине 43 километра.

Ночью 2 марта в акватории Тихого океана у Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5. Очаг землетрясения располагался на глубине 33 километров, при этом данные об ощутимости не поступали. Позднее в том же районе произошло повторное землетрясение.

Президент России Владимир Путин поручил организовать комплекс мероприятий, направленный на проведение постоянного мониторинга в сейсмоопасных регионах. Правительству необходимо предоставить ему доклад о проделанной работе до 1 августа.