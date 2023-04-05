Журналисты сняли МакSим за кальяном и алкоголем в баре

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Журналисты издания Super проследили за певицей МакSим и обнаружили ее в кальян-баре. На снятом видео девушка, внешне похожая на артистку, пила алкоголь и курила кальян.

Уточняется, что звезда проводила время в баре днем во вторник, 4 апреля. Там она была какое-то время одна.

В баре не продают крепкий алкоголь, поэтому знаменитость попросила своего охранника или водителя принести ей в пакет, а уже оттуда доливала себе что-то в бокал, сказано в статье.

Сама МакSим пока не прокомментировала появившееся в Сети видео, на котором она якобы отдыхает в кафе.

4 апреля МакSим сообщила о переносе своих ближайших концертов в связи с лечением. Она отметила, что выступления требуют «полной самоотдачи», однако певица хотела бы сейчас сконцентрироваться на прохождении «лечебных процедур».

Певица МакSим в последнее время беспокоит фанатов своим состоянием. В середине марта артистке стало плохо во время концерта в Сочи, ей вызвали скорую помощь. А 1 апреля на выступлении в Твери располневшая певица не попадала в ноты и плохо двигалась. Концерт длился длился почти полтора часа, однако на бис МакSим так и не вышла. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева, что происходит с артисткой.