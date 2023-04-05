Маск высказался о судах в США на фоне обвинений против Трампа

Фото: NASA

Демократы и республиканцы в Соединенных Штатах должны быть равны перед судебной системой. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на фоне обвинений против бывшего президента страны Дональда Трампа.

— Чтобы избежать утраты доверия общества в Америке, важно, чтобы судебная система действовала в равной степени по отношению к демократам и республиканцам, — написал он в социальной сети Twitter.

Предприниматель подчеркнул, что доверия заслуживает та партия, которая в наибольшей степени направляет правосудие на борьбу с кумовством.

Экс-советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон вспомнил советского деятеля Лаврентия Берию, комментируя обвинения против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

4 апреля с Дональда Трампа сняли арест. Он покинул здание суда и поехал в аэропорт, откуда на частном самолете полетит в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В обвинительном заключении против бывшего президента США утверждается, что он был причастен к заговору с целью подорвать честность выборов 2016 года.

Дональда Трампа арестовали 4 апреля. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.