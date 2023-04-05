Раздел востребованных специальностей появился на портале «Школа. Москва»

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На портале «Школа. Москва» заработал новый раздел «Атлас профессий колледжей», где собрана подробная информация о самых востребованных специальностях. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Ирина Швец.

— Не секрет, что многие старшеклассники затрудняются с выбором будущей профессии. Даже мотивированные ребята не всегда представляют, кем и где хотели бы работать. «Атлас профессий колледжей» поможет больше узнать о престижных профессиях, которым можно обучиться в колледжах, перспективах трудоустройства, познакомиться с крупнейшими работодателями, — рассказала она.

В новом разделе собрано 155 карточек, в которых подробно описаны перспективные и современные профессии. При помощи фильтров пользователь может выбрать интересующее направление, после этого на портале высветится информация о том, в каких московских колледжах готовят требуемых специалистов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что в столичных школах продолжается развитие предпрофессионального образования, что оказывает положительное влияние на качество обучения. По ее словам, при разработке нового стандарта специалисты применяли ряд подходов для углубленного изучения предметов.