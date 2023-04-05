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Приметы и советы

Захарова назвала арест Трампа свидетельством кризиса либерализма

Лейла Алиева
В мире
Захарова назвала арест Трампа свидетельством кризиса либерализма
Фото: МИД РФ

Арест экс-лидера США Дональда Трампа, который открыто заявлял о намерении баллотироваться на президентских выборах, доказывает кризис либеральной идеологии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 5 апреля.

— Это и называется кризис либерализма. Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражение человеческих порывов, страстей, и это возведено в культ, заканчивает пожиранием самой себя или отрицанием самой себя, — отметила она в эфире радио Sputnik.

Дональда Трампа арестовали 4 апреля. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.

За несколько минут до появления новостей об аресте Трампа он успел опубликовать в социальной сети TruthSocial сообщение. Политик заявил, что не может поверить в происходящее с ним.

В этот же день с экс-президента сняли арест. Он покинул здание суда и поехал в аэропорт, откуда на частном самолете полетел в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В обвинительном заключении против бывшего президента США утверждается, что он был причастен к заговору с целью подорвать честность выборов 2016 года.

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