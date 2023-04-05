Футбольный матч в Португалии приостановили из-за попугая

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В молодежном чемпионате Португалии по футболу проходил матч между команда «Эшторил» и «Эстрела Амадора». Неожиданно на поле прилетел попугай, который не захотел просто так покидать игру.

В итоге матч пришлось приостановить. Пернатого друга пытались поймать с помощью куртки, однако он не поддавался настойчивым членам штаба команды. Устав от футбола, попугай позже благополучно покинул матч.

Однако не все люди из футбольного мира стараются помочь заблудившимся животным: на стол во время пресс-конференции бразильской сборной перед четвертьфиналом чемпионата мира по футболу запрыгнул кот. Пресс-атташе команды Винисиус Родригес сперва животное погладил, а позже взял за шкирку и сбросил на пол. В связи с этим бразильские зоозащитники подали иск к футбольной конфедерации страны (CFB).

По неподтвержденной информации, в суд обратилась группа неправительственных организаций Бразилии вместе с Национальным форумом защиты животных и обороны страны. Сумма иска составила один миллион реалов, или более 12 миллионов рублей.