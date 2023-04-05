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В Москве появится минимум 69 новых парковочных мест до конца июня

Лейла Алиева
Город
В Москве появится минимум 69 новых парковочных мест до конца июня
Фото: shutterstock

Еще 69 новых парковочных мест появится в столице для местных жителей до конца июня. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Там, где у водителей возникают трудности при поиске свободного места для авто, мы делаем специально выделенные парковки только для тех, кто проживает поблизости, а не приезжает, например, в офис. Сейчас в городе таких парковочных мест уже более двух тысяч, во втором квартале года мы планируем добавить еще минимум 69, — рассказал он.

В Москве появится минимум 69 новых парковочных мест до конца июня Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На данных местах свои автомобили смогут оставлять только владельцы парковочных разрешений — жители ближайших домов и многодетные семьи, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Более 23,7 тысячи граждан воспользовались смарт-услугами по автоматическому продлению парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов за три месяца. При этом для многодетных семей срок выдачи разрешений сократился до трех дней, а действовать они будут, пока семья является многодетной.

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