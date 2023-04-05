Правительство Финляндии приняло постановление о Североатлантическом договоре

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Правительство Финляндии на пленарном заседании приняло постановление о Североатлантическом договоре. Об этом в среду, 5 апреля, говорится в заявлении МИД республики.

Принятие постановления завершает процесс утверждения членства в НАТО на национальном уровне. Кроме того, Североатлантический договор интегрируется в финское законодательство, говорится в документе.

Накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО. Уточняется, что сначала документ будет направлен представителям американских властей, после этого Финляндия станет полноправным членом Североатлантического альянса.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что для России данное решение несет дополнительные финансовые и военные расходы, так как придется укреплять границу с Финляндией.

В конце июня прошлого года НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию вступить в альянс после того, как этим странам удалось уладить все вопросы с Турцией, которая первоначально возражала против их присоединения к блоку.