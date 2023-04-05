Сергей Собянин: Завершена проходка оборотных тупиков у станции «Новаторская» Троицкой линии метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, улица Новаторов Карта всех событий

Проходка оборотных тупиков станции «Новаторская» Троицкой линии столичного метрополитена завершена. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В оборотных тупиках составы поездов меняют направление и остаются в ночное время суток.

— Почти год проводили эти сложные работы — строим вдоль Ленинского проспекта, там находится большое количество инженерных коммуникаций. Проходка велась горным способом под защитой экрана из труб — строители преодолели больше 35 метров с использованием средств малой механизации, — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра Москвы, готовность станции оценивают более чем на две трети. Открытие «Новаторской» будет очень важным для столицы событием, поскольку она пересекается с Большой кольцевой линией (БКЛ).

На «Новаторской» создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который будет иметь выходы на обе стороны Ленинского проспекта. Строительство станции планируется завершить к концу 2024 года, отметил Сергей Собянин.

«Новаторская» войдет в состав Троицкой линии метро, которая соединит Новую Москву с платформами МЦК, тремя действующими линиями метро и несколькими округами столицы: Южным, Юго-Западным и Западным. Запуск ветки снизит нагрузку и на другие участки столичного метрополитена, а ее пассажиры смогут ежедневно экономить время в пути.

С момента открытия БКЛ пассажиры проехали по ней более 26,5 миллиона раз, сообщил Сергей Собянин.