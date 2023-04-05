Путин: Европа инициировала противостояние с Россией

Фото: Администрация президента РФ

За последнее время отношения России и Евросоюза заметно деградировали, так как европейское руководство стало инициатором противостояния с РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в рамках церемонии вручения послами 17 государств верительных грамот в среду, 5 апреля.

— Находящийся здесь глава представительства Евросоюза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению, — заявил Путин.

ЕС, по мнению российского президента, отрекся от своей основной миссии по созданию комфортного экономического сотрудничества на европейском континенте. Вместо этого Брюссель «инициировал геополитическое противостояние с Россией», передает официальный сайт Кремля.

В рамках церемонии Путин также отметил, что на сегодняшний день отношения России и Соединенных Штатов, от которых зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис. Москва, по его словам, выступает за выстраивание отношений с Вашингтоном исключительно на принципах равенства.