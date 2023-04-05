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Приметы и советы

Трампа освободили из-под ареста «под обязательство»

Евгений Белоусов
В мире
Трампа освободили из-под ареста «под обязательство»
Фото: shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп был освобожден в зале суда из-под ареста «под обязательство». Об этом в среду, 5 апреля, стало известно из записей суда.

— Освобожден под обязательство, — говорится в записи.

Обычно такая формулировка означает, что подсудимый обязуется самостоятельно снова явиться в суд в назначенный срок, передает РИА Новости.

Дональда Трампа арестовали 4 апреля. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к выступлению в суде. После ареста у него взяли отпечатки пальцев и доставили на заседание.

За несколько минут до появления новостей об аресте Трампа он успел опубликовать в социальной сети TruthSocial сообщение. Политик заявил, что не может поверить в происходящее с ним.

В этот же день с экс-президента сняли арест. Он покинул здание суда и поехал в аэропорт, откуда на частном самолете полетел в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В обвинительном заключении против бывшего президента США утверждается, что он был причастен к заговору с целью подорвать честность выборов 2016 года.

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