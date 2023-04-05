Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны

Фото: МИД РФ

Россия и США находятся в горячей фазе войны из-за поставок Вашингтоном оружия Киеву. Об этом заявил в среду, 5 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего, — заявил он.

Правительство Соединенных Штатов каждый раз угрожает поставками Украине все более смертоносного и дальнобойного оружия, добавил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Также министр заявил, что Россия рассматривает Европейский союз как недружественное объединение. По его словам, российская сторона сделала необходимые выводы и будет действовать «при необходимости жестко», опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.

При этом в случае отказа Евросоюза от антироссийского курса Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики РФ.

Военно-политическое руководство Соединенных Штатов накануне приняло решение выделить украинской стороне новый пакет военной помощи на сумму 2,6 миллиарда долларов. В него будут включены боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов противоракетной обороны Patriot.