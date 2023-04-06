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Новая программа для участников чемпионата «Абилимпикс» открылась в Москве

Араз Салехов
Город
Новая программа для участников чемпионата «Абилимпикс» открылась в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Программа «Маршрут возможностей участников чемпионата «Абилимпикс» стартовала в Москве. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— «Маршрут» разделен на три трека для разных категорий участников. Первая категория — это школьники и студенты первых–третьих курсов, для которых вопрос трудоустройства пока не стоит. Им помогают раскрыть личностные качества, — рассказала руководитель программы «Доступная работа» центра «Моя карьера» Ульяна Кузьмина.

Второй трек — для специалистов, которым нужно получить дополнительный опыт или найти подходящую работу. Третий трек — для выпускников, которые только начинают свой профессиональный путь, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Абилимпикс» — чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

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