Москвичи выбрали имя для овечки с «Городской фермы» на ВДНХ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, где пользователи выбрали имя для овечки, родившейся на «Городской ферме» ВДНХ.

Имя малышу выбирали более 180 тысяч граждан, в результате овечку было решено назвать Варвара в честь героини фильма-сказки Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». За этот вариант проголосовали 65 тысяч человек.

Вторым по популярности стало имя Звездочка, его выбрали 31 процент голосовавших, передает официальный сайт мэра Москвы.

Овечка, о которой идет речь, родилась 7 января. Она быстро освоилась в стаде, остальные овцы и козы приняли ее хорошо. Животное с интересом знакомится с обитателями, исследует территорию и свободно гуляет, при этом чувствует себя хорошо.

В начале марта москвичи с помощью проекта «Активный гражданин» выбрали имя детенышу мандрила. Так, малыша решили назвать Конго, в честь страны, где в основном обитают мандрилы.

Также в рамках проекта «Активный гражданин» москвичи выбрали для детеныша викуньи имя Лучик. Помимо этого, «активные граждане» могли отдать свой голос за клички Рыжик, Ванечка и Хуан или предложить свой вариант имени.