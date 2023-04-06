Никто не помог: супруг задушил свою возлюбленную в подъезде дома в Люберцах

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Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок Томилино Карта всех событий

Мужчина задушил свою 32-летнюю супругу в коридоре подъезда многоквартирного дома в рабочем поселке Томилино городского округа Люберцы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 6 апреля.

По ее словам, 36-летний мужчина поссорился с женой на бытовой почве и, потеряв контроль, задушил ее. Для того чтобы скрыть преступление, он отвез тело к деревне Полушкино в Раменском городском округе.

— Затем подозреваемый обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги, но впоследствии добровольно сообщил о совершенном им преступлении и указал месторасположение тела погибшей, — отметила Врадий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В скором времени мужчине изберут меру пресечения.

Убийство, о котором идет речь, произошло 30 марта. Однако известно о нем стало только 5 апреля. Ранее сообщалось, что в полицию обратилась 64-летняя мать погибшей, которая несколько дней не могла связаться с дочерью.