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Житель Подмосковья задушил жену и закопал ее тело в лесу

Степан Жирнов
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Житель Подмосковья задушил жену и закопал ее тело в лесу
Фото: Pixabay
Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок Томилино Карта всех событий

Житель Подмосковья задушил свою жену и закопал ее тело в лесу. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

Преступление произошло 30 марта в поселке Томилино Люберецкого городского округа. 36-летний местный житель поссорился с супругой и задушил ее. Чтобы скрыть убийство, он вывез тело в Раменский район и закопал его.

Пропажу женщины заметила ее 64-летняя мать, которая обратилась в полицию накануне, 5 апреля. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к пропавшей домой и опросили мужа. В ходе разговора с полицейскими злоумышленник во всем признался.

Как сообщил «МК», показания преступника подтвердились. Тело погибшей найдено и направленно экспертам.

Другое убийство произошло в подмосковной деревне Большое Щапово. Пенсионер поссорился со взрослым сыном и в результате конфликта выстрелил ему в грудь из ружья. Мужчина скончался на месте. Отца отправили в СИЗО.

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