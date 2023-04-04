Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве сына в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Московская область, городской округ Клин, деревня Большое Щапово Карта всех событий

Суд в Подмосковье арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве сына. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 4 апреля.

По ее словам, 69-летнего жителя подмосковного города Клина обвиняют по статье «Убийство».

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Преступление, о котором идет речь, произошло 1 апреля. Отец поссорился с 30-летним сыном. В ходе конфликта глава семьи достал ружье и застрелил наследника. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник погрузил тело в машину и отвез его в деревню Большое Щапово. Останки погибшего обнаружил прохожий. По данному факту было возбуждено уголовное дело.