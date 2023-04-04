Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве сына в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве сына в Подмосковье
Фото: пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Московская область, городской округ Клин, деревня Большое Щапово Карта всех событий

Суд в Подмосковье арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве сына. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 4 апреля.

По ее словам, 69-летнего жителя подмосковного города Клина обвиняют по статье «Убийство».

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Преступление, о котором идет речь, произошло 1 апреля. Отец поссорился с 30-летним сыном. В ходе конфликта глава семьи достал ружье и застрелил наследника. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник погрузил тело в машину и отвез его в деревню Большое Щапово. Останки погибшего обнаружил прохожий. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подмосковье Аресты Следственный комитет Московская область Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте