Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве сына в Подмосковье
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве сына. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 4 апреля.
По ее словам, 69-летнего жителя подмосковного города Клина обвиняют по статье «Убийство».
Преступление, о котором идет речь, произошло 1 апреля. Отец поссорился с 30-летним сыном. В ходе конфликта глава семьи достал ружье и застрелил наследника. От полученных ран мужчина скончался на месте.
Чтобы скрыть преступление, злоумышленник погрузил тело в машину и отвез его в деревню Большое Щапово. Останки погибшего обнаружил прохожий. По данному факту было возбуждено уголовное дело.