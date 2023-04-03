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Житель Подмосковья застрелил своего сына

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья застрелил своего сына
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Московская область, городской округ Клин, деревня Большое Щапово Карта всех событий

В Подмосковье местный житель застрелил своего сына из ружья. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 3 апреля.

По ее словам, убийство произошло в городском округе Клин в субботу, 1 апреля. 69-летний местный житель поссорился с 30-летним сыном, потерял контроль и, взяв ружье выстрелил. От полученных ран последний скончался на месте.

Для того чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело сына к деревне Большое Щапово. Позже, останки обнаружили прохожие.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали. В ходе обыска в его жилище были обнаружены и изъяты три ружья, заряды картечи, а также автомобиль с прицепом, в котором подозреваемый вез тело погибшего.

В ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой заключить пенсионера под стражу.

Еще одно убийство случилось 2 апреля в Санкт-Петербурге. В кафе на набережной произошел взрыв, который унес жизнь журналиста Владлена Татарского. В результате происшествия 32 человека пострадали.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление могло быть спланировано украинскими спецслужбами.

Подмосковье Следственный комитет Московская область Преступления Убийства
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