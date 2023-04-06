«Это провокация»: немцы поставили на место Шольца из-за слов о НАТО

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Канцлер федеративной Германии Олаф Шольц поздравил Финляндию с вступлением в НАТО. Также германский лидер поддержал предстоящее присоединение Швеции к военному блоку.

В свою очередь пользователи Twitter не поддержали лидера страны в связи с таким заявлением.

«Это провокация. И ты это чертовски хорошо знаешь», — сказал один из читателей.

Еще один из пользователей задался вопросом, почему Финляндия провоцирует Россию, передает РИА Новости.

4 апреля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО. Уточняется, что сначала документ будет направлен представителям американских властей, после этого Финляндия станет полноправным членом Североатлантического альянса.

Чуть позже Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. Это фактически означает завершение процесса вступления в военный блок.

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет для России три ключевые угрозы. О них «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.