Сервис «СберТройка СОЦ» запустили в Архангельске

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Современный цифровой сервис «СберТройка СОЦ» заработал в Архангельске. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы делимся опытом запуска инновационного билетного решения СберТройка с регионами. Теперь льготные пассажиры могут удобно оплачивать проезд социальной картой, к которой привязаны льготы, — отметил он.

На льготной карте использован шрифт Брайля, а если пассажир потеряет ее, то в ГБУ «Архтелецентр» быстро заменят карту. Сервисом уже воспользовались более 800 тысяч жителей Саратовской и Тульской областей, а также Тывы и Республики Алтай, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

2 марта билетная система Москвы «СберТройка» успешно прошла тестирование и начала работу в Курске. Для оплаты проезда пассажиры могут привязать карты к личному кабинету.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что билетная система на базе столичной карты «Тройка» является полностью российской разработкой.