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По факту нападения на пенсионера в метро возбуждено уголовное дело

Степан Жирнов
Происшествия
По факту нападения на пенсионера в метро возбуждено уголовное дело
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Шереметьевская улица Карта всех событий

По факту нападения в московском метро на пенсионера возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в четверг, 6 апреля.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 апреля на Кольцевой линии в вагоне поезда, который шел от станции «Краснопресненская» до «Белорусской». Пенсионер попросил злоумышленника уступить ему место. В результате между мужчинами произошел конфликт, который и закончился дракой. Во время потасовки молодой человек распылил в лицо пенсионеру перцовый баллончик, после чего скрылся.

Пострадавший 65-летний мужчина обратился в полицию и за медицинской помощью. У него диагностировали химический ожог головы и кистей, а также конъюнктивы обоих глаз.

Спустя сутки полицейские задержали подозреваемого по месту жительства: в квартире у родственников на Шереметьевской улице. Им оказался 27-летний безработный москвич. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Момент нападения злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, которая установлена в вагоне поезда.

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