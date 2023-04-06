Курс доллара поднялся до 81 рубля впервые с апреля 2022 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Доллар поднялся до 81 рубля впервые с апреля прошлого года. Это следует из данных Московской биржи в четверг, 6 апреля.

Согласно данным, курс доллара расчетами «завтра» на 13:53 по московскому времени рос на 1,19 рубля — до 81,03 рубля; евро на 1,20 рубля — до 88,49 рубля; юань на 18 копеек — до 11,76 рубля.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Регулятор сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими в отношении России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.