Путин и Лукашенко начали переговоры

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали встречу в Кремле с разговора тет-а-тет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 6 апреля.

— Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии, — говорится в сообщении Telegram-канала «Кремль. Новости».

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Накануне Лукашенко прилетел в Москву. Вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным они проведут отдельную двустороннюю встречу в столице РФ. На ней президенты рассмотрят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете (ВГС). Среди таких тем присутствуют вопросы импортозамещения, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей.

Путин на встрече со своим белорусским коллегой в Кремле заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям. Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что мероприятия союзных программ с Россией по углублению экономической интеграции уже выполнены практически на 80 процентов.

Днем 6 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко. По его словам, состоявшаяся накануне встреча была продолжительной и содержательной.