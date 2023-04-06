Путин и Лукашенко начали переговоры
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали встречу в Кремле с разговора тет-а-тет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 6 апреля.
— Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии, — говорится в сообщении Telegram-канала «Кремль. Новости».
Накануне Лукашенко прилетел в Москву. Вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным они проведут отдельную двустороннюю встречу в столице РФ. На ней президенты рассмотрят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете (ВГС). Среди таких тем присутствуют вопросы импортозамещения, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей.
Путин на встрече со своим белорусским коллегой в Кремле заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям. Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что мероприятия союзных программ с Россией по углублению экономической интеграции уже выполнены практически на 80 процентов.
Днем 6 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко. По его словам, состоявшаяся накануне встреча была продолжительной и содержательной.