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Приметы и советы

Медики рассказали, что можно есть в период восстановления от пищевого отравления

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Медики рассказали, что можно есть в период восстановления от пищевого отравления
Фото: Pixabay

Врачи рассказали, что можно есть в первые дни после пищевого отравления.

Так, уместно приготовить кашу из манки, перловки, гречки, риса или овсяную, но без молока и масла. При этом в нее не стоит добавлять сахар или фрукты.

Хорошо подойдет легкий бульон из куриной грудки или телятины, крольчатины, индюшатины. Можно включить в рацион нежирное отварное мясо.

Ослабленному организму необходимо восполнить запасы белка, поэтому омлет на пару — идеальный вариант. Уменьшить тошноту поможет ягодное желе, его нужно готовить из натуральных ягод с минимальным добавлением сахара, передает Общественная служба новостей.

Наваристые мясные супы нельзя назвать полезными для здоровья, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Также вредным стоит считать грибной суп со свинушками и чернушками. При этом овощные супы без опасений можно включать в свой рацион, резюмировала диетолог.

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