Лиса с детенышами ушла с территории детского сада на юго-западе Москвы

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Москва, улица Обручева Карта всех событий

Поселившаяся на территории детского сада в Москве лиса ушла в ближайший парк вместе со своим потомством. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, сотрудники службы поставили живоловушки и на протяжении всей ночи дежурили на месте. Однако лиса покинула территорию учреждения. При этом специалистам удалось поймать двоих лисят, но остальным животным удалось уйти.

Тогда было принято решение, продолжил Бурмистров, отпустить и пойманных лисят, чтобы они могли воссоединиться с остальной семьей. Кроме того, он добавил, что все животные оказались здоровыми, несмотря на то что накануне ветеринары предположили, что лисята болеют чесоткой, передает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь натуралист Александр Хабургаев рассказал, что дикие лисы могут заразить человека бешенством, при этом они редко первыми проявляют агрессию. По словам эксперта, если животное не испугалось человека при встрече, это должно стать достаточно тревожным симптомом.