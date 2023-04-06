Трамваи задерживались на улице Шаболовке из-за ДТП на путях

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

Трамваи № 14, 26 и 47 задерживались на улице Шаболовке в районе остановки «Метро Шаболовская» из-за ДТП на путях. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Позднее движение трамваев было восстановлено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На Живописной улице в Москве также в этот же день восстановили движение трамваев после того, как автомобиль застрял на путях и перекрыл движение. На некоторое время было задержано движение трамваев № 28 и 31. Затор произошел в районе остановки «Бассейн».

Другое ДТП произошло на северо-востоке Москвы. В Лианозовском проезде столкнулись два автомобиля, один из которых завалился на бок.