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Президент Бразилии раскритиковал позицию Запада по Украине

Ирэна Колесова
В мире
Президент Бразилии раскритиковал позицию Запада по Украине
Фото: flickr/palaciodoplanalto

США и Евросоюз не пробовали проводить переговоры в начале украинского конфликта, а быстро вступили в него, заявил бразильский президент Луис Инасиу да Силва.

— Мы думаем, что развитые страны, особенно Европейский союз и Соединенные Штаты, не должны были допускать вступления в войну так быстро, как они это сделали, не тратя много времени на попытки переговоров, — цитирует политика издание Antagonista.

По словам Лулы да Силвы, несмотря на такое мнение, Бразилия поддерживает целостность территории любого государства и не согласна с позицией России по Украине. В то же время, бразильский лидер допустил, что вопрос о Крыме уже не подлежит обсуждению. Он еще раз подчеркнул, что согласен участвовать в любых идеях по мирному урегулированию украинского кризиса, пишет РИА Новости.

Лула да Силва отметил, что Бразилия — это страна мира, поэтому не будет поставлять оружие Украине. Такая позиция президента Бразилии касательно поддержки Украины и отношениям с Россией унизила канцлера Германии Олафа Шольца, написала газета Junge Welt.

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