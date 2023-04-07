Блогер Эдвард Бил решил развестись с женой

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Скандально известный блогер Эдвард Бил принял решение развестись с женой Дианой. Об этом сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

— Иск о расторжении брака между молодыми людьми зарегистрирован в одном из московских судов, — говорится в сообщении.

Планируется, что иск будет рассмотрен уже на следующей неделе. Пара поженилась в 2016 году, они воспитывают дочь Эмили и сына Оскара, сообщает Telegram-канал агентства.

В январе полиция проверила Била на предмет дискредитации российской армии. В полицию поступило заявление на блогера из-за мема, который он выложил три года назад.

3 ноября блогер, виновный в страшной аварии на Садовом кольце, произошедшей в апреле 2021 года, освободился из колонии. В результате ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, мать двоих малолетних детей. Подробности о событиях, приведших Била в исправительное учреждение, — в материале «Вечерней Москвы».

Психотерапевт Евгений Фомин объяснил «ВМ», как на «звездного» лихача повлияла жизнь за решеткой и станет ли он теперь прилежным водителем после пережитого.