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Приметы и советы

Названы главные тренды и антитренды в маникюре

Ирина Игнатенко
Общество
Названы главные тренды и антитренды в маникюре
Фото: Unsplash

Самыми трендовыми для маникюра не только в этом сезоне, но и на протяжении всего года будут Viva Magenta, черный, серый, белый и нюдовый цвета. Об этом рассказала главный технолог и креативный директор сети студий маникюра и педикюра Светлана Саркисян.

Она отметила, что нюдовые оттенки беспроигрышно смотрятся на любой форме ногтей. По-прежнему актуальной остается форма квадрата, к ней отлично подойдет френч. Особым трендом в этом году стал цветной френч.

Также в списке трендов — минимализм и естественность.

Вновь в число трендов в маникюре возвращается и аэрография, которая пришла на смену известному дизайну с использованием втирки. Отлично для аэрографии на ногтях подойдут яркие розовые и желтые оттенки.

Из моды вышли стразы и дизайн на безымянных пальцах, передает РИАМО.

В свою очередь кандидат медицинских наук, инфекционист Екатерина Киндалова посоветовала тщательно выбирать салон, где делать маникюр. Если инструменты не проходят необходимую обработку, то есть вероятность заражения гепатитом С, передает ФАН.

Частое расслоение ногтей может развиваться из-за средств для снятия лака или грибкового поражения. Об этом рассказала врач — дерматолог-косметолог Елена Мошкова.

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