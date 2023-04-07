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Стало известно время и место прощания с Владленом Татарским

Араз Салехов
Общество
Стало известно время и место прощания с Владленом Татарским
Фото: Telegram / Владлен Татарский
Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

Прощание с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин) состоится 8 апреля в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

— Прощание с Владленом Татарским состоится 8 апреля в 12:00, город Москва, Троекуровское кладбище, похоронный зал, — говорится в сообщении Telegram-канала погибшего военкора.

Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге вечером 2 апреля. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Во время взрыва ранения различной степени тяжести получили 40 человек. В НАК признали произошедшее терактом, а также сообщили, что убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы.

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно. В указе говорится, что военкор был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении долга».

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