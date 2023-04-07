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Белорусского оппозиционера Цепкало заочно приговорили к 17 годам заключения

Евгений Жуков
В мире
Белорусского оппозиционера Цепкало заочно приговорили к 17 годам заключения
Фото: ИТАР-ТАСС/ БелТА

Белорусского оппозиционера, экс-кандидата в президенты республики Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам заключения с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

Цепкало признали виновным в получении взятки в виде денег и других имущественных выгод для себя и своих близких в особо крупном размере, а также по некоторым другим статьям УК РБ.

Областной суд Минска назначил оппозиционеру дополнительное наказание. Уточняется, что Цепкало не сможет занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, передает БелТА.

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую суд в Минске заочно приговорил к 15 годам лишения свободы. Оппозиционеру Павлу Латушко назначили аналогичный срок.

При этом государственный обвинитель Михаил Ковалев просил суд назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии. Гособвинитель также предлагал оштрафовать Тихановскую более чем на 13,2 тысячи долларов.

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