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Суд арестовал украинского пилота, который потерпел крушение в Брянской области
В Брянской области суд арестовал украинского пилота, которого задержали после крушения самолета. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.
В СИЗО мужчина пробудет как минимум до 4 мая 2023 года, сообщили в пресс-службе суда.
Крушение самолета, о котором идет речь, произошло 5 апреля в районе населенного пункта Бутовск. Пилот легкомоторного летательного аппарата попытался скрыться на территории Украины, однако был задержан погранвойсками.
Рядом с местом крушения силовики нашли оружие и боеприпасы, а также бронежилет, которые спрятал задержанный. Помимо этого, на борту самолета были авиабомбы.
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