Суд арестовал украинского пилота, который потерпел крушение в Брянской области

Фото: Vk / Брянский областной суд

В Брянской области суд арестовал украинского пилота, которого задержали после крушения самолета. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

В СИЗО мужчина пробудет как минимум до 4 мая 2023 года, сообщили в пресс-службе суда.

Крушение самолета, о котором идет речь, произошло 5 апреля в районе населенного пункта Бутовск. Пилот легкомоторного летательного аппарата попытался скрыться на территории Украины, однако был задержан погранвойсками.

Рядом с местом крушения силовики нашли оружие и боеприпасы, а также бронежилет, которые спрятал задержанный. Помимо этого, на борту самолета были авиабомбы.