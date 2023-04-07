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Суд полностью удовлетворил иск ДВМП к Магомедову и офшорам на 80 миллиардов рублей

Евгений Силаев
Происшествия
Суд полностью удовлетворил иск ДВМП к Магомедову и офшорам на 80 миллиардов рублей
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, международное название — группа Fesco) к Зиявудину Магомедову и нескольким кипрским компаниям о взыскании 80 миллиардов рублей. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

Отмечается, что истцы также ходатайствовали о взыскании убытков, которые оценивались в 13,8 миллиарда долларов. Кроме Магомедова в качестве ответчиков выступали следующие компании: SGL Universal Investments Holdings, Felix, Maple Ridge LTD, Smartilicious Consulting LTD, Enviartia Consulting LTD, передает ТАСС.

Иск был зарегистрирован в октябре 2022 года. В компании отметили, что решение обратиться в суд было принято по итогам финансового аудита за 2020 год.

В январе 2023 года ДВМП стала участником другого судебного процесса. Тогда Хорошевский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 92,4 процента акций компании.

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