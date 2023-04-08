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Fox News: ВСУ готовятся к крупнейшей мобилизации для наступления весной

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Fox News: ВСУ готовятся к крупнейшей мобилизации для наступления весной
Фото: president.gov.ua

Украинское руководство начнет самую крупную с начала российской спецоперации мобилизацию военнообязанных для весенней наступательной операции ВСУ. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил канал Fox News со ссылкой на заявление аналитика Джорджа Барроса.

— Сейчас мы находимся накануне украинского контрнаступления, — заявил он.

По его словам, новая кампания на Украине по привлечению военнослужащих превысит осеннюю прошлого года примерно вдвое. Украинская армия начнет наносить удары в ближайшие два месяца, сообщил аналитик.

Противотанковые ракетные комплексы России сожгут украинские «Леопарды» и «Абрамсы» в случае наступления ВСУ. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что «Леопарды» уже сталкивались с российским противотанковым комплексом в Сирии, но не смогли пережить дуэли с отечественным ПТРК.

Бывший полковник Вооруженных сил Великобритании Глен Грант назвал наиболее значимые просчеты ВСУ в беседе с немецким изданием Welt. Он указал, что украинские войска созданы по примеру армии СССР, в рамках которой существовал ряд специализированных ограничивающих мер, заставляющих военных сохранять субординацию и в тех случаях, когда командный состав действовал неверно.

Украина Мобилизация Спецоперации
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