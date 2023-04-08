Путин поручил продумать формирование межвузовской квантовой сети связи

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию межвузовской квантовой сети связи. Данный пункт есть в перечне поручений, которые были опубликованы в пятницу, 7 апреля, на сайте Кремля.

— В рамках реализации дорожной карты развития сквозной цифровой технологии «Квантовые технологии» представить предложения по формированию межуниверситетской квантовой сети и привлечению к работе по ее созданию студентов и аспирантов российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций, — сказано в пункте.

Поручение было дано правительству совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова. При необходимости они должны внести изменения в дорожную карту.

Доклады по этому вопросу российский лидер ждет до 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2024 года.

Также 7 апреля Владимир Путин поручил распространить среди регионов опыт Москвы по проведению соревнований по созданию технологических проектов (хакатонов). Доклад о выполнении поручения нужно будет предоставить до 1 августа 2023 года.