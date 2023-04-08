Синоптики пообещали жителям Москвы солнечную теплую погоду 8 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 8 апреля, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–9 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что по-майски теплая погода наступит в столице уже на следующей неделе. По его словам, такое потепление нельзя назвать рекордным, но в прошлом веке в это время года так тепло было всего раз в десять лет.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице на выходных. Согласно прогнозу, в предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, жителей столицы ожидает теплая и сухая погода.