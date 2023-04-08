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Авиакомпаниям предложили изменить маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке

Никита Худяков
Общество
Авиакомпаниям предложили изменить маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке
Фото: Unsplash

Извержение вулкана на Камчатке представляет опасность для самолетов, авиакомпаниям предложено использовать альтернативные маршруты. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает Росавиация.

— ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» по согласованию с Росавиацией в соответствии с международными нормами ИКАО в целях обеспечения безопасности полетов было издано извещение летному составу, в котором указано учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов при выполнении полетов и предложено использовать альтернативные маршруты, — говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что органами воздушного движения России обеспечен пролет 23 воздушных судов, следующих из Индии, Китая и других южноазиатских регионов в Северную Америку и обратно. РФ обеспечила безопасность полетов 12 компаний, в том числе Cathay Pacific, Air India и China Southern, передает Telegram-канал «Росавиация».

1 марта на курильском вулкане Эбеко зафиксировали повторный пепловый выброс высотой 2,5 километра. Распространение шлейфа произошло в северном направлении на расстояние свыше пяти километров. Первый пепловый выброс на высоту два километра был зафиксирован в январе. Как уточняется, распространение шлейфа произошло в северном направлении.

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