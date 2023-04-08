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Пассажир упал под поезд на платформе «Электрозаводская» МЖД

Евгений Силаев
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Пассажир упал под поезд на платформе «Электрозаводская» МЖД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
электрозваодская станция Карта всех событий

На платформе «Электрозаводская» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) человек упал под поезд. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 8 апреля, сообщил источник в экстренных службах.

В результате инцидента пассажир остался жив. Сотрудники экстренных служб подняли упавшего с рельс.

Аналогичная ситуация произошла 30 марта в московском метро. На Арбатско-Покровской линии подземки человек упал на рельсы. Из-за этого были временно увеличены интервалы движения поездов.

Позже движение на Арбатско-Покровской линии метро было полностью остановлено из-за человека, упавшего на пути. Составы не ходили от станции «Парк Победы» до «Строгино». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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