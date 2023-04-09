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Подполковник армии США Дэвис: Киев ждет поражение даже при успешном наступлении ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Подполковник армии США Дэвис: Киев ждет поражение даже при успешном наступлении ВСУ
Фото: kyivcity.gov.ua

Украина потерпит поражение даже в случае успешного наступления своей армии. Об этом заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

— В ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Издание Washington Post недавно сообщило, что Киев уже потерял подавляющую часть той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке Североатлантического альянса, — написал он в своей статье для издания 19FortyFive.

По его словам, украинские мобилизационные резервы находятся на грани полного истощения, в то время как у РФ в запасе есть миллионы человек, которые не будут иметь проблем со снабжением благодаря растущему производству оружия и боеприпасов.

Украинское руководство начнет самую крупную с начала российской спецоперации мобилизацию военнообязанных для весенней наступательной операции ВСУ. Об 7 апреля сообщил канал Fox News со ссылкой на заявление аналитика Джорджа Барроса. По его словам, новая кампания на Украине по привлечению военных превысит осеннюю операцию 2022 года примерно в два раза.

Украина Спецоперации Армия Россия США
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